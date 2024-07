Medico in coma dopo essere stato bastonato | sospetti sul fratello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Sarebbeill’autore dell’aggressione al 72enne di Torrette di Mercogliano, in provincia di Avellino, trovato con profonde ferite alla testa causate da colpi di bastone nel garage della sua abitazione. L’anziano, notodi famiglia di Mercogliano, lo stimato dottore Carmine Matarazzo, èricoverato inall’ ospedale di Avellino in prognosi riservata. L’aggressione, avvenuta nella tarda mattinata, sarebbe stata originata dai pessimi rapporti, deterioratisi da tempo, tra i due fratelli. A questa conclusione sarebbero giunti gli investigatoriaver ascoltato congiunti e vicini di casa. Non èreso noto se nei confronti del presunto aggressore siano state disposte misure cautelari.