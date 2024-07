Manfredi | avanti riqualificazione Vele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di martedì 23 luglio 2024) 13.15 "Questa grande tragedia deve essere una spinta ulteriore ad andarecon il progetto di". Così il sindaco di Napoli, dopo il crollo a Scampia,con 2 morti,13 feriti. "Non c'è relazione tra il cedimento del ballatoio e i lavori di messa in sicurezza che si stavano facendo.C'è comunque un'indagine", spiegadopo il vertice in Prefettura. Si sta pianificando la sistemazione delle famiglie che non possono rientrare a casa. Per il giorno dei funerali delle vittime sarà proclamato lutto cittadino.