Live ai Chiostri Domani e giovedì il festival a San Pietro

(Di martedì 23 luglio 2024) Ci siamo. Parte la seconda edizione di "in", che da evento è diventato ine che andrà in scena aidi San25 luglio (bigliett disponibili in prevendita su Dice e direttamente aiprima dell’inizio delle due serate). Ildi musica, dj set e performance artistiche e culturali si apre appuntocon i Tamburi Neri. Il duo milanese, composto da Claudio Brioschi e Andrea Barbieri, che rappresenta una delle esperienze più originali e interessanti della scena elettronica italiana degli ultimi anni, si racconterà alle ore in un talk (ore 21) con il critico e giornalista musicale Damir Ivic, quindi alle 21,30 si esibirà in una performance. La serata proseguirà con ilset audio visual di Aderal + O Swan.