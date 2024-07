La sceneggiata di Crosetto e un’Italia che perfino nella Nato conta sempre meno

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di martedì 23 luglio 2024) Roma, 23 lug – Fermi tutti, Guidonon ci sta e attacca la. Per essere precisi, attacca il segretario generale uscente Jens Stoltenberg, per una questione che “indigna profondamente” il governo italiano. Si tratta e si discute del cosidetto “Fronte Sud” relativo alle prospettive diplomatiche e militari della stessa Alleanza.e l’imbarazzante protesta contro il segretarioAl Sud c’è il Mediterrano e nel cuore del Mediterraneo c’è l’Italia. Banalità. Così Guido si arrabbia tantissimo con Jens, e l’amicizia – o quel che è, ma inventiamo pure – è compromessa, perché la decisione del segretariodi affidare alla Spagna il nuovo ruolo di inviato per il Fronte Sud, è per il ministro della Difesa “quasi un affronto personale”. Brutto e cattivo Jens, non si fa così con gli amici.