La Fiesta Global ha rifatto boom | Superato il tetto dei 10mila

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Un weekend di succcesso per la, tra record di presenze, a parte qualche polemica. Affluenza straordinaria per il 20° anno del festival delle artii che si tiene a Montefabbri, uno dei ‘Borghi più belli d’Italia. Per l’occasione, il paesino si anima ogni estate di spettacoli di ogni genere che attraggono sempre più turisti. L’edizione del 2024, svoltasi dal 18 al 21 luglio, ha registrato una partecipazione incredibile. "È stata superata ogni aspettativa, con migliaia di visitatori che hanno affollato da giovedì a domenica il bellissimo borgo di Montefabbri partecipando alle varie aree della manifestazione, testimoniando il successo dell’organizzazione e l’attrattiva delle proposte offerte", hanno dichiarato il sindaco Palmiro Ucchielli e il presidente dell’associazione organizzatrice ‘Tribaleggs’ Alessandro Mengarelli.