Joker 2 | Joaquin Phoenix e Lady Gaga insieme nel folle e onirico trailer italiano

(Di martedì 23 luglio 2024) Arriva, a poco prima di un mese dalla presentazione in anteprima a Venezia, ildiFolie à Deux, diretto da Todd Philips che vedrà il ritorno dinei panni di uno dei Villain più amati,, che finalmente incontra la sua Harley Quinn interpretata da. Tanto atteso quanto già criticato, è il sequel dell’acclamatissimo, ilufficiale diFollie à Deux ci apre una finestra sullamente di Arthur Fleck. Due minuti di onirica follia in cui non ci è chiaro se ciò che accade sarà reale o frutto dell’immaginazione del povero Arthur e della sua compagna Harley Quinn.