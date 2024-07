Il Napoli e Osimhen | spunta un piano B Gli aggiornamenti…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 23 luglio 2024) Ile Victor: di seguito gli aggiornamenti tratti dal sito www.sportmediaset.mediaset.it. Victorsta vivendo la pre-season delcon assoluta professionalità ma da separato in casa. A Dimaro il nigeriano ha conosciuto Antonio Conte non giocando però alcuna amichevole: gli azzurri vogliono venderlo per fare spazio a Lukaku e regalare altri colpi al tecnico leccese. Il presidente delSenza dimenticare il maxi-ingaggio da 12 milioni di euro, il quale pesa non poco non poco sulle casse del club. Aurelio De Laurentiis, che sperava in un assalto del Psg, si è detto pure disponibile ad abbassare la clausola rescissoria da 130 milioni di euro. La trattativa però, complice le mancate cessioni dei parigini, fatica a decollare. E così potrebbe pensarci l’Arabia a fare felice tutti sistemando la situazione.