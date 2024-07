Il caso Yara mostra la morfologia della fiaba giudiziaria italiana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) Un delitto efferato sconvolge l’opinione pubblica. La procura indaga a trecentosessanta gradi, formula garbata e istituzionale per dire che gioca a mosca cieca. La scoperta di un dettaglio inequivocabile orienta le indagini in una direzione. Un colpevole è designato, messo in custodia cautelare e dato in pasto ai leoni del circo mediatico, che lo spolpano per mesi. Tutte le piste alternative sono accantonate: da questo momento in poi diventeranno irrecuperabili. Poi però salta fuori che il dettaglio inequivocabile non era così inequivocabile. Luminari dall’anglosfera sono consultati, si mettono le mani nei capelli, spiegano che la pietra angolare di tutta l’ipotesi accusatoria non era abbastanza solida da costruirci sopra neppure una capanna.