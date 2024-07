Governo al capolinea? Meloni ora rischia In Italia e in Europa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024) Non poteva finire peggio per Giorgiala settimana che ha portato alla rielezione di Ursula Von der Leyen alla poltrona più importante di Bruxelles. L’equilibrio con il quale la nostra Premier era riuscita a governare sino a ora le contraddizioni della sua maggioranza e le tensioni internazionali sembra essere saltato. E anche nelle file di FdI, si ha l’impressione che ormai sia giunto il momento di prendere decisioni “irrevocabili” per nonre di farsi travolgere dagli eventi. I rumors dicono che l’incontro di ieri con il Presidente del Consiglio Europeo, il portoghese Antonio Costa, sia finito in scontro quando Costa ha riferito che uno dei primi atti del nuovo Consiglio Europeo sarà quello di abolire il diritto di veto per i singoli Stati. Con il voto all’unanimità, ha spiegato il politico lusitano, non si può più andare avanti a governare l’Unione Europea.