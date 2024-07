Gli hippies e l’estate del 1967 Alla conquista di San Francisco

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) "Make love, not war". C’è stata una stagione in cui lo slogan del movimento ‘Flower power’ era più consumato delle scarpe dgioventù statunitense. Anche perché camminava volentieri scalza. Ma il mondo hippy non è stato solo lunghe chiome, pantaloni a zampa d’elefante, abbigliamento floreale fluorescente e accessori in stile indiano, sia asiatico che nativo americano. In quello stile c’era l’identificazione di una generazione in cerca del senso più sfrenato, e anche americano, della libertà individuale, all’insegna della libertà sessuale, gli interessi artistici, la musica psichedelica, i viaggi a bordo dei mitici pulmini Volkswagen e quelli attraverso le sostanze stupefacenti. Nell’America che "ha perso la propria innocenza" dopo l’omicidio nel 1963 di John Fitzgerald Kennedy (poi nel 1968 del fratello Bob e Martin Luther King), la presidenza di Lindon B.