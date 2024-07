Giffoni Giorgetti | La dimensione social ha impoverito la politica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“La sfiducia nei meccanismi della democrazia rappresentativa è ormai palese. Da 20 anni a questa parte c’è una costante riduzione in termini di partecipazione al voto, soprattutto tra i giovani. Credo che la ragione sia legata all’assenza di forme di aggregazionee come in passato potevano essere i circoli, i bar: luoghi in cui c’era discussionetra soggetti diversi. Oggi laè diventata materia da, dove non si approfondisce, né conosce l’interlocutore. Questahal’interesse per la”. Lo dice il ministro dell’Economia Giancarlorispondendo a una domanda di un giovane alFilm Festival sull’astensionismo e il disinteresse per la