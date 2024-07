Fitness Square Jesi Pardini ancora campione italiano L’istruttore si è laureato a Fermo nella categoria 63 kg

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Mens sana in corpore sano. Facile a dirsi quando hai 20, 30 anni un po’ più complicato una volta superata la fatidica soglia degli anta. Quando, per mantenere al top braccia gambe e testa, non sempre basta la buona volontà. Anche per questo è nata tempo addietro, con la benedizione della Federazione pugilistica italiana, la Gymboxe il pugilato amatoriale con contatto controllato ‘l’attività – spiegano i manuali – fisico sportiva del settore amatoria della FPI, aperta a maschi e femmine dai 6 ai 65 anni, l’allenamento completo per rafforzare la tonificazione muscolare e sviluppare l’agilità’.