Fiori e collezionismo di qualità L’intesa di Del Cima è vincente

(Di martedì 23 luglio 2024) Una passione, quella di Roberto Del, che si è ben presto trasformata in lavoro. “Ho fatto il giardiniere per venti anni – dice – e parallelamente mi sono sempre interessato di modellismo statico, in particolare la pittura di miniature, sia storiche che fantasy, al punto che mi chiamano per tenere corsi anche all’estero“. Da qui l’idea. “Abbiamo deciso, in comune accordo con i miei genitori proprietari del negozio diF.lli Delin centro, di sfruttare una parte dello stesso, e adibirla a negozio-laboratorio. Il progetto ha visto la luce dopo alcuni (lunghi) mesi di lavori, da me eseguiti quasi esclusivamente, con un totale restauro del fondo, ma senza alterarne troppo l’aspetto tipico degli edifici storici lucchesi.