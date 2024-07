Costi di carburante ed energia alle stelle nel 2022 | dalla Regione ristori per oltre 15 milioni al trasporto pubblico bergamasco

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 23 luglio 2024)Lombardia ha assegnatoper25di euro per far fronte all’incremento deidiedregistrati nelin favore degli operatori dellocale. Lo prevede una delibera approvataGiunta regionale, su proposta dell’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente. Nello specifico, all’Agenzia TPL di Bergamo sono destinati 1.642.214,49 euro. “Con l’entrata in vigore – ha affermato Lucente – del decreto interministeriale che fissa il ripartoRegioni dei contributi al settore delLocale per il caro carburanti e il caroverificatosi nel, possiamo procedere con l’erogazione delle risorse assegnate. Il provvedimento assegna complessivamente 25.220.