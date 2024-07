Colpo in un ristorante gourmet di San Frediano | arrestato 55enne

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024) FIRENZE – Sventatoin unnel quartiere fiorentino di San. È successo ieri sera (22 luglio) poco dopo le 22:unoriginario del bresciano. A chiamare la polizia è stato il titolare non appena è scattato il sistema di allarme, con tanto di sistema di videosorveglianza. Le volanti hanno sorpreso l’uomo dentro il locale in evidente stato di ebbrezza alcolica con guanti, torce, cacciavite e scalpello. Ilaveva con sé anche un paio di tablet e quasi 150 euro in contanti trafugati dalla cassa del, parte dei quali nascosti sotto la sua biancheria intima. La cassa delè stata ritrovata dai poliziotti nella vicina via del Leone: infatti, ilsi sarebbe svolto in almeno 2 fasi.