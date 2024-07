Chiusano D’Agostino FI | Solidarietà a De Angelis sfiducia sconcertante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 23 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Negli ultimi dieci anni la comunità diSan Domenico ha avuto in Carmine Deuna guida che ha sempre dato prova di notevoli capacità amministrative e di grande lungimiranza. La decisione assunta da alcuni dei suoi consiglieri dirlo a un mese dalla sua riconferma, ottenuta con quasi il 90% dei voti, è, inspiegabile e ingiustificabile e si tradurrà in una irreparabile penalizzazione dell’intera comunità chiusanese. Al prof. Deesprimo lamia e di Forza Italia nella certezza che gli elettori lo riconfermeranno alla guida della sua comunità non appena sarà consentito loro di tornare al voto”. Così in una nota l’on. Angelo Antonio, commissario provinciale di Forza Italia.