Bilancio Lombardia | dove andranno i nuovi investimenti Salta l’Agenzia per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive

(Di martedì 23 luglio 2024) Milano – Al via, nel Consiglio regionale lombardo, la seduta per la discussione e l'approvazione dell'assestamento di2024-2026. "L'assestamento - sottolinea il presidente della CommissioneDavide Caparini (Lega), che è anche relatore dei provvedimenti - viene effettuato rispettando il principio della invarianza della pressione fiscale. Nessuna nuova tassa e nemmeno un aumentotasse main sanità per 75 milioni, oltre a 8,5 milioni da destinare al sociale e specificamente alla voce della grave disabilità. Da sottolineare anche le ulteriori risorse che verranno stanziate per il contrasto al dissesto idrogeologico". Per quanto riguarda Rendiconto e Assestamento il Pd ha sottolineato: "il nostro giudizio negativo perché riteniamo ilassolutamente non adeguato alle nuove esigenze della".