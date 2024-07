Beregazzo impiego di manodopera tra Italia e Romania | imprenditore assolto due anni dopo il sequestro dei beni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024)con Figliaro, 23 luglio 2024 - Una vicenda fiscale complessa, per stessa ammissione del giudice che si è trovato a dover emettere una sentenza, iniziata a febbraio 2022 con unpreventivo da 2 milioni e 700mila euro, e conclusa con il proscioglimento da ogni accusa di Alexandru Hojda,di 39residente a Sesto San Giov, nel Milanese, legale rappresentante della Edilalex, impresa edile con sede a Cologno Monzese. L’indagine a suo carico, condotta dalla Guardia di finanza di Olgiate Comasco, era iniziata in seguito a un controllo in un cantiere edile dicon Figliaro, per verificare la corretta contrattualizzazione dei lavoratori, una cinquantina di operai che avevano lavorato alle sue dipendenze, dal 2015 al 2021.