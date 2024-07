Ascolti tv i dati del 22 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di martedì 23 luglio 2024) Bene Battiti Live Nella serata di ieri, lunedì 22, su Rai1 Nero a Metà 3 in replica ottiene 1.695.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Canale5 Cornetto Battiti Live registra 2.323.000 spettatori con uno share del 21.2% (After dall’1.03 all’1.11: 794.000 – 21.6%). Su Rai2 la serie francese Panda porta a casa 529.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Chicago PD registra 1.053.000 spettatori pari al 6.9%. Su Rai3 Kilimangiaro Estate segna 763.000 spettatori e il 5%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 618.000 spettatori (5.4%). Su La7 100 Minuti ottiene 587.000 spettatori e il 4%. Su Tv8 Viaggi Pazzeschi ottiene 353.000 spettatori con il 2.3%, nel primo episodio, e 209.000 spettatori con il 2.1%, nel secondo episodio già replicato di recente. Sul Nove Stargate raduna 482.000 spettatori (3.5%).