Verstappen e Red Bull da separati in casa Il team radio | Max sei un bambino La replica | Si fottano I retroscena del Gp d’Ungheria

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tensione e litigi, ancora una volta. Un botta e risposta che potrebbe aver messo la definitiva parola fine tra Maxe la Red. A Hungaroring, il campione olandese delude in pista – classificandosi quinto – e polemizza “come un” fuori. Un rapporto compromesso da mesi, esasperato come non mai nel Gp. “Siete stati voi a darmi questa strategia di m***a“, così inveiscedurante la gara nei confronti dell’ingegnere di pista Gianpiero Lambiase. Malumori e attacchi che nascono prima del Gran Premio per poi trasformarsi in un fiume in piena anche nel post. Tra strategie sbagliate, insulti gratuiti e comportamenti infantili,ha riportato in primo piano il suo carattere incendiario proprio ora che le prestazioni della sua Rednon sono più mostruose.