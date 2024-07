Uomini e Donne lo sfogo di Ida Platano per le offese | Soffro di una patologia

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 22 luglio 2024) Una nuova polemica ha travolto Ida, dopo un selfie condiviso sul suo profilo Instagram. La dama ed ex tronista diha difatti mostrato un suo scatto in costume da bagno, ricevendo alcuni commenti non piacevoli da parte di alcuni haters. Di conseguenza, ha scelto di replicare, svelando un inaspettato retroscena. Da sempre una delle protagoniste indiscusse di, Idacontinua a far parlare di sé anche a mesi di distanza dall’ultima puntata del dating show. La dama di Brescia, che potremmo rivedere a settembre nel programma, ha ricoperto negli ultimi mesi il ruoto di tronista, portando avanti una conoscenza con Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Anche in questo caso, come è noto, la sua esperienza all’interno della trasmissione “mariana” non è andata come previsto e Idaha scelto di andarsene da sola.