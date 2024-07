Ucraina | Peskov ' discorsi Zelensky su negoziati meglio del rifiuto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mosca, 22 lug. (Adnkronos) - Le dichiarazioni del presidente ucraino Vladimirsulla possibilità dicon Mosca sonodi un, ma se avvenissero bisognerebbe attendere di conoscerne i dettagli. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry, aggiungendo che "questo è, ovviamente,che affermare che qualsiasi contatto con la parte russa e con il capo dello Stato russo è escluso. Certamente, parlare di un dialogo è moltoche parlare dell'intenzione di combattere fino all'ultimo ucraino". Tuttavia, aggiunge, "non si conoscono quali piani specifici si stanno discutendo e quali azioni in questa direzione: se la conversazione è seria, non possiamo ancora giudicarlo e bisognerà aspettare qualche azione concreta, se ce ne saranno".