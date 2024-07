Turista muore investita da un camion in retromarcia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Rimini, 22 luglio 2024 – Tragedia a Bellaria poco dopo le 12 in via Zara. Un'anzianabergamasca di 82 anni ha perso la vita dopo essere statada unche stava facendo. La donna che era a piedi è stata travolta da un Iveco Daily, il cui guidatore non si era accorto che la donna stava passando proprio vicino al mezzo. Laè stata travolta in pieno ed è rimasta schiacciata dalle ruote. Inutili ogni tentativo di soccorso, purtroppo la donna è morta sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti la Polizia Locale, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.