Traffico Roma del 22-07-2024 ore 13 | 30

LuceverdeBuongiorno avete trovati dalla redazione in studio Maria Barbara Taormina sul tratto Urbano della A24L'Aquila code per un incidente tra Togliatti il raccordo anulare in uscita dalla capitale non interamente in città sulla Salaria tra via nera e via Taro in questa direzione altri rallentamenti sul viadotto della Magliana all'altezza di via Isacco Newton in direzione dell'EUR arancia chiusa per lavori assi di una ballamento la carreggiata in via Carlo Tommaso Odescalchi che va tra via Livio Agresti via Giuseppe Cerbara in questa direzione proseguono gli interventi di restyling della metro a da oggi chiusa la stazione Ottaviano così sarà fino al 9 di settembre la stazione Spagna invece resta chiusa fino al 3 di ottobre alternativa e le stazioni Flaminio e Lepanto