Taekwondo calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024 | orari tv streaming programma finali

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da mercoledì 7 a sabato 10 agosto, all'interno del Grand Palais, si terranno le gare divalevoli per i Giochi Olimpici di. In palio otto titoli a cinque cerchi, quattro al maschile (58, 68, 80, +80 kg) e altrettanti in campo femminile (49, 57, 67, +67 kg), con l'Italia che si candida ad un ruolo da assoluta protagonista in almeno un paio di eventi. Stiamo parlando delle categorie di peso -58 e -80 kg, in cui Vito Dell'Aquila e Simone Alessio puntano alle medaglie e possono ambire anche al metallo più pregiato per quanto visto durante il ciclo olimpico. Da non sottovalutare inoltre la giovane emergente Ilenia Matonti, già bravissima ad ottenere un pass molto sorprendente e pronta a giocarsi le sue carte nei -49 kg.