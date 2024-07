Stressato dal Covid la Cassazione annulla l’ergastolo per l’infermiere che uccise compagna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Fa discutere la decisione della Suprema corte didire con rinvio la condanna alpercalabrese Antonio De Pace, reo confesso dell’uccisione di Lorena Quaranta, ex fidanzata e studentessa di Medicina, originaria di Favara, in provincia di Agrigento. L’mento è limitato alla richiesta di valutazione delle attenuanti generiche. “I giudici di merito non avrebbero verificato se la specificità del contesto in cui è stato commesso il crimine, il primo periodo della pandemia e la difficoltà di porvi rimedio, costituisca un fattore che abbia condizionato la misura della responsabilità penale”, si legge. La giovane fu strangolata dall’allora fidanzato in una villetta di Furci Siculo (Messina), il 31 marzo 2020, al culmine di una lite. Il femminicidio si verificò nella prima fase della pandemia di