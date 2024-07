Scrigno di emozioni | il testamento pittorico di Giotto

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) Nel cuore di Padova, una città intrisa di storia e cultura, sorge un edificio che ha sfidato i secoli: la Cappella degli Scrovegni. Questo gioiello architettonico, commissionato da Enrico Scrovegni all’inizio del XIV secolo, rappresenta uno dei più importanti tesori dell’arte italiana e mondiale. La sua costruzione, iniziata nel 1303 e completata in soli due anni, fu affidata al genio didi Bondone, il pittore che rivoluzionò l’arte occidentale. La cappella, dedicata a Santa Maria della Carità, fu eretta come cappella privata della famiglia Scrovegni, adiacente al loro sontuoso palazzo. La sua posizione, nell’area dell’antica arena romana di Padova, le conferisce un fascino particolare, come se fosse un ponte tra l’antichità classica e il Rinascimento nascente.