Sandro Orlando Il coach dei due mondi

(Di lunedì 22 luglio 2024) Valigia in mano, sempre pronto ad insegnare basket in giro per il mondo. È questo l’identikit dida Cavriago, classe 1960, un guru del basket femminile, che ha vinto di tutto con le squadre di club. Nel suo palmares, infatti, si contano: due scudetti (Schio 2008 - 2011), tre Coppe Italia di A1 (Ribera 2006, Schio 2010 e 2011), una Coppa Italia di A2 (Napoli 2014) e una Eurocup (Schio 2008), ultimoitaliano a riuscirci, due volte migliordell’A1 nel 2005-06 e 2007-08. Inoltreè stato l’unico a condurre la nazionale Under 20 femminile alla medaglia d’oro ad un Europeo, nel 2019, e nel 2021 nel Challenge di Sofia, un Europeo ristretto dovuto alla pandemia. Negli ultimi due anni, invece, ha vissuto tre esperienze pazzesche in giro per il globo, con all’orizzonte tante novità.