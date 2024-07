Ritiro Napoli la società svela i prezzi dei biglietti per le amichevoli | l’annuncio del club!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilcontinua la propria preparazione in vista della nuova stagione. Le ultime sulle sfidein programma per gli azzurri. In casac’è tanta voglia di ripartire e si proverà a farlo nel miglior modo possibile in vista della nuova stagione. Il lavoro svolto a Dimaro è stato ottimale, motivo per il quale i ragazzi di Antonio Conte son pronti a spostarsi a Castel di Sangro. Dopo alcuni giorni di relax, la squadra inizierà la seconda parte delestivo che sarà ricco di appuntamenti importanti. Non a caso, ci saranno diversi testdove sarà data la possibilità ai tifosi di assistere ai nuovi schemi del tecnico. Infatti, proprio nelle ultime ore, laazzurra ha spiegato le modalità d’acquisto dei. Ildisputerà ben tre match, i quali avranno come protagonisti i migliori interpreti.