Renzi non trova campo i Cinquestelle | No al suo ingresso lo fa per opportunismo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non c’èperche tenta di entrare in quello largo mentre il Movimentogli sbatte le porte in faccia. Lo spiega in un’intervista a Il Giornale Francesco Silvestri, capogruppo dei pentastellati alla Camera, commentando l’ultima mossa del leader di Italia Viva che ha aperto a una coalizione di centrosinistra anche con Giuseppe Conte. Un no deciso da parte dei 5S a una coalizione con Italia Viva. Silvestri: “non c’entra nulla con il centrosinistra” “Non è tanto una questione di veti, ma di opportunità – dice Silvestri – Se in cinque anni sei passato dal 3% all’1% vuol dire che quello non è il tuo posto. Io davvero credo che ildisia il centrodestra. Basta guardare i suoi voti in Parlamento. Ha votato la ‘legge bavaglio’ con i partiti che sostengono il governo.