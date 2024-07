Quasi imminente | dopo la resa di Biden un siluro dal Cremlino contro la Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tutto il mondo, per ovvie ragioni, guarda a quanto sta accadendo negli Stati Uniti, il ritiro di Joenella corsa allae la possibile successione di Kamala Harris come candidata alla presidenza, anche se la staffetta non è poi così scontata, nonostante l'endorsement del presidente uscente. E tra chi guarda con particolare interesse ai fatti a stelle e strisce c'è, ovviamente, il, la Russia di Vladimir Putin impegnata nella guerra all'Ucraina, un conflitto le cui sorti sono direttamente interconnesse alla leadership degli Stati Uniti. Già a caldo, il portavoce del, Dmitry Peskov, aveva fatto sapere che "Mosca monitora la situazione, ma considera prioritari non i risultati delle elezioni americane, ma il raggiungimento degli obiettivi del Distretto militare centrale". Così al canale Shot Telegram commentando il ritiro di