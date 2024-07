Ozempic vai a farti fotter* | l’attrice Bella Thorne si sfoga contro il farmaco usato per perdere peso impone standard di bellezza folli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Si chiamaed è unche agisce sui recettori del GLP1 (ormone gastrointestinale) e agevola la regolazione precisa della glicemia, ma è pure in grado di moderare il senso di sazietà, facilitando così il dimagrimento. Negli Usa il consumo che se ne fa per dimagrire è smodato e ora ne parla anchema non certo perché lo usa, anzi. “Non mi sono sentita bene con il mio corpo per un po’ di tempo, soprattutto con tutti che usano“, ha detto in una Instagram story dove si mostrava in bikini. Lo racconta il Daily Mail.precisa che il“ha impostodia Hollywood, non mantenibili senza prenderlo” anche se va detto che questierano già “” prima del commercio dell’e dunque la situazione può essere solo peggiorata.