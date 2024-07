Napoli | incendio a Fuorigrotta evacuata l’Università Federico II

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Unè divampato anel quartiere, non lontano dal complesso di Monte Sant’Angelo delII, che è stato fatto evacuare in via precauzionale. L’ha generato un’alta colonna di fumo visibile anche da altri quartieri dell’area flegrea della città. L’divampato sarebbe stato generato dalla combustione di alcuni pneumatici. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia Bagnoli. Le fiamme non hanno interessato i tralicci dell’alta tensione e sono sotto controllo da parte dei pompieri, i quali hanno richiesto l’intervento aereo per lo spegnimento del fuoco, non altrimenti raggiungibile. Non risultano feriti. Per fortuna, non ci sarebbero abitazioni nelle vicinanze del luogo dove sono scoppiate le fiamme.