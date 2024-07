Napoli doppia cessione e 20 milioni | il piano di Manna per il nuovo colpo

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ilè pronto ad una: il dsha un grande obiettivo, assalto al superche costa 20Ilha chiuso la sua prima parte di ritiro: ieri ha lasciato Dimaro-Folgarida dopo una settimana intensa di allenamenti e due amichevoli che hanno mostrato già situazioni interessanti per gli azzurri. Antonio Conte è un one man show in campo, con i calciatori sferzati dai suoi metodi. I partenopei si ritroveranno giovedì a Castel di Sangro per la seconda parte del ritiro: in Abruzzo fino al 9 agosto prossimo, il giorno prima del debutto ufficiale della squadra, in Coppa Italia contro il Modena. Arriveranno anche i nazionali reduci dalle vacanze post Europeo (e Copa América, per Olivera) con il tecnico che potrà lavorare sull’intera rosa. Eppure l’allenatore salentino aspetta ancora i rinforzi che possano completare la rosa in maniera definitiva.