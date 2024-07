L’enoteca virtuale testa il sommelier formato digitale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) ETILIKA, startup nata a Roma nel 2019 e oggi tra le principali enoteche online d’Italia, annuncia l’avvio di un aumento di capitale da 2 milioni di euro, aperto sia ad investitori che ad appassionati del settore, sulla piattaforma di equity crowdfunding Mamacrowd che ha come obiettivo quello di portare la società ad espandere il proprio business nel mondo e implementare nuove funzionalità, attualmente in fase di test, come il. Un settore, quello dell’acquisto del vino, che, pur nei suoi alti e bassi contingenti, non conosce crisi e anzi continua a trainare l’alimentare Made in Italy in tutto il mondo e che assume sempre più risvolti anche di carattere finanziario, come testimonia il trend degli investimenti in vini di pregio e più in generale in nuovi progetti di business legati al settore del beverage.