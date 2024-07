Ladri in casa mentre dormono notte di furti nella Piana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 luglio 2024) Capannori (Lucca), 22 luglio 2024 –dilucchese. In un caso i malviventi hanno segato le inferriate della finestra non sapendo che c’erano i proprietari che dormivano. Una volta penetrati all’interno hanno rubato diversi oggetti, prima di fuggire inghiottiti dalla. Clamoroso colpotra sabato e domenica a Tassignano, in via dellino, ma non l’unico, purtroppo. Andiamo con ordine. Al piano terreno della villa, abitano due persone anziane. I padroni dierano già a letto e questo iprobabilmente non lo sapevano quando hanno compiuto l’effrazione, successivamente si sono impadroniti di un orologio e di una cinquantina di euro in contanti. Il blitz criminoso è proseguito al primo piano, dove la gang ha dovuto impiegare del tempo per forzare la porta di ingresso, quasi sventrata.