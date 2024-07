La sinistra esulta per Kamala Il provincialismo radical chic che pensa di incidere in America

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Laitaliana è da sempre abituata a perdere in casa e a cercare miracolosamente di aggrapparsi a vittorie estere. E’ successo in Francia, in Gran Bretagna, accadrebbe anche in Lussemburgo o a San Marino, figuriamoci negli Stati Uniti, il Paese più importante del mondo. La rinuncia di Joe Biden e l’investitura diHarris hanno scatenato entusiasmi di parlamentari e opinionisti d’area, peraltro convinti di poteranche sulle scelte che faranno glini. Un po’ come accadde(e mal gliene dolse) il 2016 con Hilary Clinton. Le reazioni della: “Partita riaperta” La reazione del Partito Democratico alla scelta di Biden è tutta nelle parole del capogruppo al Senato, Francesco Boccia, e del responsabile degli esteri, Giuseppe Provenzano. Per entrambi, che elogiano Joe Biden per i coraggio, “la partita è riaperta”.