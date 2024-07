Kamala Harris | la vicepresidente conquista la curiosità dei social

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Da quando Joe Biden ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, l'attenzione mediatica si è concentrata su. Laè ora al centro del dibattito politico, con analisti e commentatori che discutono le sue potenziali strategie elettorali e il suo impatto sul futuro del Partito Democratico. La, che ha già fatto la storia come la prima donna, afroamericana e asiatica-americana a ricoprire la carica di, è vista da molti come la naturale erede della leadership democratica, pronta a portare avanti le politiche progressiste dell'amministrazione Biden. Arcadia ha esaminato le reaction complessive e in particolare il sentiment evidenzia che la possibile candidatura del VPpotrebbe essere più forte di quanto si racconta.