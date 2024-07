Joe Biden si ritira dalla corsa alla Casa Bianca | ecco i motivi

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tanto tuonò che piovve:fineha deciso dirsi, come invocato da tanti democratici e perfino personaggi famosi, tra i quali George Clooney che senza peli sulla lingua aveva invitato l’attuale presidente a farsi da parte.ha comunicato la sua decisione in un’accorata lettera inviata agli americani su Instagram, spiegando che è la scelta migliore per il partito e per gli USA. La scarsa lucidità, le precarie condizioni di salute fisiche e mentali e le voci sul Covid hanno affossato sempre di più la popolarità di, che nei sondaggi appariva pericolosamente distante da Trump. Da qui la decisione di tirare i remi in barca e lasciar correre qualcun altro al suo posto.