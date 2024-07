Jesi droga e alcol alla guida | in tre nei guai

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024)(Ancona), 22 luglio 2024 - Fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di. Il bilancio è di una persona denunciata in stato di libertà e di due segnalate al Prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale. Finalità di tali servizi, svolti anche con il supporto del nucleo cinofili di Pesaro, era quella di prevenire e contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nonché quello dell’incidentalità stradale correlato a condotte dicondizionate dall’abuso diici e stupefacenti. Asono stati passati al setaccio i luoghi di aggregazione tra giovani, compresi i vari parchi / giardini.