Isterectomia – che cos’è e cosa comporta

(Di lunedì 22 luglio 2024) L’è un intervento chirurgico volto alla rimozione parziale o totale dell’utero. Questo tipo di chirurgia può essere indicato per diverse condizioni mediche, tra cui fibromi uterini, endometriosi, prolasso uterino e tumori. A seconda delle circostanze, l’puòre la rimozione anche di altre strutture, come le ovaie e le tube di Falloppio. Questa guida esplorerà il processo dell’, le sue diverse varianti, e l’impatto che può avere sulla salute e sulla qualità della vita. Tipi diEsistono diverse tipologie di, ognuna con indicazioni specifiche e modalità di esecuzione:Totale: In questo tipo di intervento, l’intero utero viene rimosso. Questoanche la rimozione del collo dell’utero (cervice), ma non include necessariamente le ovaie o le tube di Falloppio.