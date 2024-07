Inter-Pergolettese 2-1 il tabellino della seconda partita amichevole

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 22 luglio 2024)è terminata da pochi minuti con il punteggio di 2-1: questo ilgiocata nel precampionatostagione 2024-2025. DI MISURA – Ancora Mehdi Taremi: tre gol in due partite. È di nuovo l’attaccante iraniano ad andare a segno, aprendo la vittoria di misura indell’contro la. Dopo oltre una settimana di lavoro sulle gambe condizione fisica inevitabilmente ancora non al 100% per la squadra di Simone Inzaghi, che comunque riesce a ottenere un successo come mercoledì scorso col Lugano. Confermata la coppia Taremi-Correa, col primo che sblocca la situazione dopo poco più di mezz’ora. Nella ripresa tanti cambi e ritmo spezzettato, con il caldo che la fa da padrone. C’è il tempo per vedere due gol nel finale, del redivivo Eddie Salcedo che chissà magari servirà per trovare una sistemazione.