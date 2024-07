Il ‘triangolo’ Napoli-Osimhen-Psg E Raspadori…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) Ile il futuro di Victor: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Victorha salutato gli ultimi, irriducibili tifosi presenti allo stadio di Carciato anche per la sessione di allenamento finale. Poi s’è infilato negli spogliatoi. Lasciando dietro di sé la sagoma di un punto interrogativo”. La trattativa trae Psg “La domanda inevitabile infatti riguarda i contorni della sua partecipazione al ritiro di Castel di Sangro, in programma da giovedì al 9 agosto in Abruzzo. La trattativa tra ile il Paris Saint-Germain continua, è nel pieno, nella fase più delicata possibile perché il Psg ha fretta di cominciare a colmare la voragine creata dal trasferimento – a zero – di Mbappé al Real Madrid”.