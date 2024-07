Il Napoli lo aiuterà! la confessione che cambia il destino del giocatore

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 22 luglio 2024) In casabisogna registrare alcune dichiarazioni che potrebberore a breve ildi un. Dopo aver salutato Dimaro, ildi Antonio Conte si sta godendo i tre giorni di riposo concessi dall’ex ct della Nazionale italiana. Anche perché il ritiro di Castel di Sangro, visto che inizierà giovedì prossimo. In Abruzzo, visto che rientreranno i vari nazionali, scatterà di fatto la vera preparazione per la prossima stagione. Tuttavia, in attesa dello start del ritiro di Castel di Sangro, la giornata di tutto il contesto partenopeo è stata contraddistinta dalla lunghissima conferenza stampa (quasi due ore) di Mario Giuffredi. Il noto agente, infatti, ha svelato i vari retroscena del ‘quasi divorzio tra Giovanni Di Lorenzo ed il