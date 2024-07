Il Cast di Ballando Con Le Stelle 2024 è quasi pronto!

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 22 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Mentre la data di inizio della nuova edizione dicon lesi avvicina, ilufficiale rimane ancora un mistero. Milly Carlucci, la conduttrice del programma, mantiene il riserbo sui dettagli, alimentando la curiosità del pubblico.con leancora avvolto nel mistero, ma Carlucci promette sorprese In un’intervista a SuperGuidaTv, Carlucci ha spiegato che il processo di selezione è lungo e complesso, con la produzione che valuta una vasta gamma di personaggi provenienti da diversi ambiti. “Facciamo interviste a 360 gradi,” ha dichiarato, “e ci interessiamo di tutto il mondo che si muove intorno allo spettacolo ed è possibile portare in tv.” Non tutte le trattative con i potenziali concorrenti vanno a buon fine, ma Carlucci rassicura che i personaggi scartati in un’edizione potrebbero essere protagonisti in futuro.