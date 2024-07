Il Bologna parte per il ritiro di Valles senza Calafiori | Arsenal a un passo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024), 22 luglio 2024 – Ilha il suo nuovo attaccante. E’ arrivato intorno alle 12 all’Aeroporto Marconi Thijs Dallinga, l’olandese classe 2000 prescelto per colmare il vuoto lasciato da Joshua Zirkzee trasferitosi al Manchester United. L’ormai ex Tolosa svolgerà le visite mediche per poi apporre la firma sul contratto che lo legherà ai rossoblù per quattro stagioni per una cifra vicina a 1,5 milioni di euro. Per lui 37 gol in 86 presenze con la maglia dei francesi. Il giocatore si trasferirà in Emilia per una cifra vicina ai 15 milioni, con 3 milioni ulteriori legati a diversi bonus. Per un giocatore che sbarca sotto le due Torri, una squadra intera è pronta a lasciare la città. InEntra infatti nel vivo la preparazione delin vista della stagione 2024/2025. I rossoblù partiranno questo pomeriggio alla volta di, sede delestivo.