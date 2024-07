Hollywood apprezza Biden | Ritiro mossa eroica e patriottica

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) –il gesto di Joedi interrompere la sua campagna per la rielezione e di appoggiare Kamala Harris per la presidenza americana. Molte star, tra cui Barbra Streisand, Robert De Niro, Spike Lee, Jamie Lee Curtis, Jon Favreau, Cynthia Nixon, e personaggi del mondo dello spettacolo come Shonda Rhimes e Damon Lindelof, hanno celebrato la decisione dicome unae altruistica per il Paese. Il due volte premio Oscar Robert De Niro ha dichiarato a ‘TheReporter’, tramite un suo rappresentante: “In un atto di accorta politica e di altruistico patriottismo, Joesi fa da parte per spianare la strada a un altro democratico per diventare presidente; perché non c’è niente di più importante per il nostro Paese che sconfiggere Donald Trump alle urne. Con rispetto, ammirazione e affetto, grazie signor presidente!”.