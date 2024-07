Harris arriva il sostegno di Nancy Pelosi Indiscrezioni sui dubbi di Biden

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 luglio 2024) Kamalaè davvero in grado di sconfiggere Donald Trump? Questo è, stando a quanto si apprende dai media, ilo del presidente degli Stati Uniti Joe, quello che lo ha convinto a rinviare più volte la decisione di abbandonare la corsa alla Casa Bianca. La ex speaker della Camera dei rappresentanti, la democratica, ha intanto annunciato il suoalla campagna elettorale della vicepresidente. In una nota, la ex speaker ha detto che, con «immenso orgoglio e grande ottimismo, voglio dare il mioalla campagna di Kamalaper la presidenza degli Stati Uniti».sul fatto chefosse la candidata migliore al posto dili hanno avuti anche i più stretti consiglieri del presidente, come hanno detto ad Axios tre fonti ben informate.