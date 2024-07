Gli Anelli del Potere 2 ripropone la scena tagliata del film ISDA 23 anni dopo

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di lunedì 22 luglio 2024) La seconda stagione de Glideldi Amazon Prime è destinata a ripristinare unachiave controversa assente dall’amata trilogia cinematografica de Il Signore deglidi Peter Jackson. La serie, che ha suscitato molte polemiche, ha già annunciato l’apparizione di un Tom Bombadil fedele all’originale de Il Signore deglidi J.R.R. Tolkien. Ora, in una recente esclusiva con Empire, è stato rivelato che un altro elemento che mancava negli adattamenti cinematografici di Peter Jackson apparirà finalmente sullo schermo. Glidelè stato accolto da recensioni contrastanti e da una grande confusione per quanto riguarda alcune scelte di trama e di design, dalla qualità dei costumi all’aspetto molto umano di Elfi come Elrond o Círdan il costruttore di navi.