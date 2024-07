Giornalista aggredito Filma i saluti fascisti alla festa di Casa Pound Inseguito e picchiato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Era mezzanotte, passava di lì per caso e gli è venuto istintivo riprendere la scena con il cellulare. Cantavano ‘Faccetta nera’, si scambiavano il saluto fascista. Nell’aria calda galleggiava la puzza dei fuochi d’artificio appena sparati, il culmine dei festeggiamenti per i 16 anni dell’Asso di Bastoni, ladi. Particolare senza quel vizio unè zoppo. Però quando esercita la sua curiosità, come in questo caso, rischia di rovinarsi la serata o peggio. Andrea Joly ha 28 anni, è originario di Asti e lavora come cronista a La Stampa. Proprio non ha resistito. I fumogeni e il resto meritavano di essere immortalati in quella zona remota di San Salvario dove si trova "l’unico pub non conforme a Torino", "il migliore e il più odiato" secondo le recensioni, "tanta birra e tanta gentilezza se sei libero da pregiudizi".